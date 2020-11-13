統一獅今年奪下隊史第10座總冠軍，明天將在台南進行封王遊行，總教練林岳平、老將潘武雄對於生涯首次的遊行活動都直呼期待且新鮮，但今年受到疫情影響，確定將不會有封王旅遊。

統一在今年的台灣大賽，克服1勝3負的劣勢，最終以4勝3負擊敗中信兄弟，奪下相隔7年的總冠軍，球團也在奪冠後舉行一連串活動，今天林岳平、高志綱、潘武雄及「外野三帥」林安可、蘇智傑、陳傑憲先北上出席球迷拍照會。

加上球員時期，手握6枚冠軍戒的林岳平及潘武雄，對明天即將到來的封王遊行都十分期待，林岳平說：「這真的是第一次因為封王有這麼盛大的賽後活動。」

「餅總」表示，今年受到疫情影響，從一開始的不開放觀眾入場、不開放飲食，到逐步解封，總冠軍賽甚至可出現1萬5千多人的球迷，這一切都是要感謝台灣防疫。

以往奪冠球隊，球團都會帶領球隊及眷屬出國旅遊，但今年統一受疫情影響，確定不會有封王旅遊，林岳平說：「安全還是最重要的，對球員來說一次都不可以冒險，我也跟他們說等疫情趨緩後再打一座冠軍，屆時再好好出國。」

雖然打下總冠軍，但球隊並未因此鬆懈，二軍秋訓仍持續進行，到19日結束，接下來的冬訓也將從23日展開，採練5休2的方式，主要針對近3年加入的高中生及今年新入團的新兵。

(中時 )