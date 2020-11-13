以下4個星座男的分手方式在女生眼中簡直渣到極點，如果遇到這樣的分手場面真的會非常傷心，絕望的和對方分開！

▍1.白羊座

白羊座男生的分手其實很果斷、很直接，但是就是因為太直接所以很傷人，他會講出很真實的分手原因，態度又非常堅決，讓對方措手不及，女生面對這樣的分手場面，又回想起當初兩人的點點滴滴，絕對會傷心到不行。

▍2.水瓶座

水瓶男想分手的時候很少自己主動開口說，很愛用冷落對方的方式，直到對方忍受不了的時候主動提分手，分手後水瓶座又不想當壞人，才開始反省自己，甚至可能會主動聯繫對方、關心對方，但是反而讓女生以為有復合的機會，他卻沒有這個意思。

▍3.雙魚座

雙魚座在分手的時候很優柔寡斷，無法乾脆的告訴對方，因為如此導致他們的態度會搖擺不定、忽冷忽熱，還可能會不告而別，讓女生傷透了心，絕望的分開。

▍4.巨蟹座

巨蟹也很愛用冷落和疏遠的方式來分手，但如果對方直接問他的心意，他又想要逃避，因為他不想面對這樣的分手場面，也不知道怎麼給原因，他會拖到最後怡客才給對方答案，分手的時候還看起來好像很捨不得，但這樣的態度反而讓女生非常受傷。

(中時新聞網)