因應新冠肺炎疫情秋冬生變，台中市府多項大型活動超前部署，日前展開桌上模擬演練，市長盧秀燕13日表示，考量疫情嚴重程度將分3階段應變，包括，減量人數、視訊轉播或停辦，參考2020台灣燈會防疫經驗守護市民。

盧秀燕陪同副總統賴清德到大坑行銷農特產品，對於媒體詢問疫情是否影響跨年晚會等節慶活動規劃？盧秀燕表示，新社花海暨台中花毯節明天開幕，中捷試營運下周開跑，綠、柳川耶誕燈會、跨年晚會將陸續登場，已提前進行桌上模擬演練，藉由事先演習，預擬緊急狀況應變。

市長盧秀燕指出，萬一疫情加劇，市府將分3階段處置，第1、減量及控制人數，第2、採視訊轉播節慶活動，第3、疫情嚴重有可能停辦，市府視疫情滾動檢討，並已做好準備，希望備而不用。

盧秀燕表示，全球新冠肺炎疫情自去年底現蹤，台灣今年2、3月較為嚴重，台中一邊防疫、一邊舉辦燈會，擁有相對豐富的大型活動防疫經驗，市府將持續關注疫情變化、妥善應對。

(中時 )