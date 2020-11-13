美國大選選後餘波盪漾，川普仍不願面對敗選發動法律戰，如今又簽署行政命令禁止美國人或企業投資大陸解放軍相關陸企，不僅華為、海康威視入列，連大陸電信商中國移動、中國電信等31家陸企也遭列禁止名單。這波名單當中，除了華為早被列入實體清單，加上該公司股票沒有上市，主要聚焦在電信股上，若美國5大投資機構要符合規定，恐怕有超過1500億元新台幣資產受到影響。

川普於每東時間12日簽署行政命令，禁止美國實體參與投資與大陸解放軍有關的31家陸企，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國交通建設、中國航空工業集團、中國鐵建、中國船舶重工集團、熊貓電子等。也因如此，陸股周五(13日)電信股板塊走勢偏弱；港股部分中國移動收跌逾5％、中國電信跌7.78%、中國交建跌3.35%。

據外國財經媒體統計數據來看，包括貝萊德、領航、象限基金顧問（Dimensional Fund Advisors）、道富銀行、富達投資等5大美國投資機構，持有中國移動股票約6.44億股，以中國移動半日收盤價49.45港元來計算，持股市值高達318億港元(約1170億元新台幣)。

至於中國電信，則是由花旗集團、貝萊德、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、富蘭克林等4家美國大型銀行持有，合計達44.08億股，若以半日收盤價2.45港元計算，總價值超過108億元(約396億元新台幣)。不過，花旗、紐約梅隆銀行屬海外股票存託銀行，不一定全為美國投資人持有。

(中時新聞網)