13,000點成為新的重要支撐 台股後市看俏 19:002020/11/13 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股在12,150～13,000點區間內歷經三個月的上沖下洗後，終於在11月9日突破。投信法人表示，13,000點成為新一階的重要支撐，台股後市看俏。 日盛高科技基金經理人林佳興表示，目前美國聯準會（Fed）會議仍明顯偏向鴿派，升息最快要是要等2022年才有機會，因此就趨勢而言，在科技創新的腳步不曾停歇之下，仍將推升經濟成長，對於股市仍是正面看待。 在台股操作上面，仍將是選股不選市，針對短線有財報保護、長線有趨勢性的產業布局。 (工商 ) #台股 #支撐 #後市看俏 #點區間 #歷經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 具高息收優勢 高收債後市看俏 18:492020/11/13 財經 利空翩至挫美股 台股多空拉鋸徘迴平盤 09:502020/11/13 財經 總體發展穩定 大陸高收益債看俏 04:102020/11/13 投資理財 BT產能吃緊 里昂升評南電 04:102020/11/13 證券．權證 台股守5日線 日盛投顧看下周指數挑戰13,350點 13:142020/11/13 財經 《集中市場》台股驚險收高 外資連3買 15:222020/11/13 財經 華為概念股噴發 華通、智易吸睛 04:102020/11/13 證券．權證 超前部署塑化 選後外資大贏 04:102020/11/13 證券．權證 美總統上任後 台股可望盤堅向上 19:002020/11/13 財經 《盤後解析》台積擺尾 周線2連紅 14:312020/11/13 財經 財經熱門新聞 比封殺華為還大條！2陸企遭禁投資 美1500億資產慘了 - 財經 解決晶片「卡脖子」 任正非曝最不願看到這一幕 - 財經 存股族小心 這檔金融股又踩雷 專家爆2大要害 - 財經 川普死不認敗選又搞事 專家揭陸企追殺令最終下場 - 財經 拜登若給華為活路 瑞典電信一哥就虧大了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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