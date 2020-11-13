台股在12,150～13,000點區間內歷經三個月的上沖下洗後，終於在11月9日突破。投信法人表示，13,000點成為新一階的重要支撐，台股後市看俏。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，目前美國聯準會（Fed）會議仍明顯偏向鴿派，升息最快要是要等2022年才有機會，因此就趨勢而言，在科技創新的腳步不曾停歇之下，仍將推升經濟成長，對於股市仍是正面看待。

在台股操作上面，仍將是選股不選市，針對短線有財報保護、長線有趨勢性的產業布局。

(工商 )