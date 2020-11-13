日月光（3711）永續推動環境教育專案實施計畫，秉持在地深耕與永續推動環境教育的決心，以SDGs聯合國永續發展目標為年度主軸，帶入環教課程的規劃與設計，協助學校端接軌國際，將SDGs的意涵融入校本課程，致力推展在地連結及延續永續的理念。

13日舉辦開幕式，邀請到高雄市環保局副局長高宗永、高雄市教育局專委劉靜文、國立科學工藝博物館公共服務組主任王兩全、義守大學校長陳振遠、日月光集團高雄廠資深副總周光春、高科大能源科技研究中心主任賴俊吉及參與計畫的中小學校夥伴蒞臨參與，共同體驗環教的樂趣。

今年成果展以「晴霽續世 輝映寰宇」為主題，表現出日月光文教基金會與國立高雄科技大學攜手合作的影響力，期許這股力量能號召大家持續關注、落實並響應。典禮中邀請多納國小歌謠隊，以自然、貼近人心的歌聲為活動揭開序幕，並進行「熱血教師」的表揚，在今年選出五名，與我們長期合作推動環教的志工夥伴，感謝他們無私的教學與付出。

11月13日至15日，於國立科學工藝博物館（科工館）北館大廳，展示年度的豐碩成果，如現場空污瓶展示，就是藉由生活常見物品的觀察，以創意包裝推廣，讓大家瞭解懸浮微粒對身體的影響，以及口罩的重要性；而日月光也透過一系列關於綠科技教案教具的製作分享，讓體驗者快速瞭解每一滴水在工廠的循環利用，讓學習更輕鬆、更容易。

計畫主持人高科大能源科技中心賴俊吉教授指出，環境教育的推動，從高雄楠梓出發走進偏鄉，歷經六年深耕，帶領國中小師生一起探索，從「一校一特色」串起「行動學習廊道」，以各個區域及校園的特色，設計貼近生活的教學主題，如水資源、空氣污染、蚊蟲防治等…，藉由有趣的課程，將學習化為主動，增加孩子們在日常的觀察力，學習關懷與相互尊重，並且更加珍惜我們美好的土地與環境。

2020年因為疫情來襲，人與人之間的交流大幅下降，但教育的腳步不會因此而止步，環境教育講師載滿整車的教具走入校園，傳遞環境教育。跨校交流學習的延續，不僅推廣校際特色，更讓不同領域的教師攜手開展出更有創意的教學模式，透過暢通的溝通管道，建構虛擬共享平台，共同充電學習、交流教學資源。

為了讓這些老師發揮更大的影響力，今年更加強深化環教種子教師培訓，以行動式遊戲模式活化教學、帶領展出SDGs教案，將這套概念貫穿校園與企業，以滾動的方式擴大觸及範圍，共同關注永續發展這股不可逆的趨勢。

日月光高雄廠資深副總周光春表示，環境教育專案經過六年的推動，已愈趨成熟，今年更透過跨域師資的培育，將能量深入校園、更快速的向外擴展，而日月光也以綠科技教育館的場域作為推動交流平台，組織環教志工團隊，將半導體的產業專業，融合水資源的保育理念，發展為楠梓園區的特色學習，由內而外攜手產官學研，實踐與自然共好的目標。

環境教育成果發表會結合環境議題、部落文化與科普教育，還有特別的圖像記憶法，帶你快速認識SDGs；日月光也同步展示以水資源為主題設計的《滴噠遊園記》、《工廠進化論》桌遊，一探中水回收場的運作模式。歡迎民眾於11月13日至15日前往科工館北館大廳，一同體驗有趣又好玩的環境教育活動。

(工商 )