今年來成熟國家維持貨幣寬鬆基調，新興亞洲國家亦加入降息行列，亞洲地區經濟相對穩定，而且基本面所具有的優勢並未改變，未來在國際情勢逐漸的明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金。

群益投信投資長李宏正表示，東協、印度等新興亞洲國家具有人口紅利和政策加持等優勢，再加上當前低利環境下，市場尋求具有成長潛力的投資標的，新興亞股躍為投資首選。

此外，年底在歐美需求旺季包括感恩節、耶誕節的需求下，加上亞洲市場有華人農曆年及年底同樣是消費旺季的加持，股市往往都有不錯的表現，建議投資人不妨布局包括印度在內的新興亞股基金。

群益大印度基金經理人林光佑指出，印度疫情近期大幅趨緩，總經數據持續改善，第二季財報數字整體優於預期，在利多支持下，印度股市已連續數日創下新高。高盛研究顯示，預估2021年MSCI印度指數EPS成長率為24％（市場普遍預估27％），由此預期，未來印股仍將具基本面支撐，有利於推升印股持續向上。

此外，印度政策面作多加上第四季消費旺季，中長期來看，都具投資優勢。

(工商 )