「2020新北歡樂耶誕城」即將到來，今年卡司陣容包括有田馥甄、玖壹壹、告五人、高爾軒、9m88輪番嗨唱，不過13日有網友爆料看到新北歡樂耶誕城宣傳資料，周興哲將第6度參加新北耶誕城演唱會，據悉他前女友趙岱新同是新北耶誕城活動主持人，2人上月情變後，將首度公開同台。對此，周興哲經紀人低調表示這個活動早就敲定，周興哲很看重每一次工作活動，他們在工作場合上碰面是很正常，未來也祝福她一切順利。

而周興哲9月結束高雄巨蛋演唱會，宣布封麥，2年內不會舉辦大型個唱，預告轉戰影壇，不過粉絲近期仍可以聽到周興哲現場演出，他下個月不只在新北耶誕城開唱，今年跨年也接下一場晚會，屆時陪伴民眾享受跨年熱鬧夜晚。

向來很疼愛粉絲的他，時常透過ig跟粉絲互動，他先前時常與哥哥周予天、好友們一起打網球，近期迷上學高爾夫球，更特地向教練學習球技。他明年將投入電影拍攝前置，年初將與劇中演員們緊鑼密鼓的一起讀本、聚會，培養默契，他也將會替電影創作量身打造主題曲，請粉絲敬請期待。

(中時 )