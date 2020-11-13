新北歡樂耶誕城首度與華特迪士尼公司合作，13日晚間熱鬧開城，除了48座裝置藝術浪漫點燈外，全台唯一的迪士尼光雕秀「公主篇」首度曝光，讓《阿拉丁》、《小美人魚》、《美女與野獸》、《仙履奇緣》、《白雪公主》等6大公主躍上新北地標，帶領觀眾回顧耳熟能詳的經典童話橋段。

市長侯友宜今晚間主持開城典禮，宣布為期53天的耶誕盛會熱鬧開跑，由迪士尼團隊全新打造的「公主篇」光雕秀首度登場，吸引大批民眾朝聖，包括白雪公主、仙杜瑞拉、美女與野獸、阿拉丁等迪士尼經典角色，活靈活現躍上新北市府外牆與市民廣場，搭配經典音樂與震撼視覺，讓台下觀眾讚嘆聲不斷。

白雪公主、仙杜瑞拉、美女與野獸、阿拉丁等迪士尼經典角色，活靈活現躍上新北市府外牆與市民廣場。（許哲瑗攝）

侯友宜今晚間主持開城典禮，宣布為期53天的耶誕盛會熱鬧開跑。（許哲瑗攝）

「來新北耶誕成一圓心中的童話夢！」侯友宜介紹，新北耶誕城走過10個年頭，是亞洲第一、全台最大的冬季慶典，今年耶誕城首度和迪士尼公司合作，將小木偶、小飛象、白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等經典角色，原封不動搬進新北耶誕城，更設置48座美輪美奐的燈光藝術裝置，讓民眾在無法出國的疫情時刻，造訪新北度過最溫馨的耶誕節。

侯友宜說，今年主燈力邀新加坡團隊賀喜娛樂打造，首次讓大樓牆面的光雕投影與廣場燈具連動展演，總投影面積廣達5500平方公尺，廣場連動範圍近2萬8000平方公尺，使用33台高端投影機，透過3萬流明照亮市府大樓，讓置身廣場中的觀眾擁有360度的視聽覺饗宴，如同穿梭童話故事般，跟著主角一起冒險。

觀光局補充，第1支光雕秀主題為「公主篇」，包含《阿拉丁》的茉莉、《小美人魚》的愛麗兒、《美女與野獸》的貝兒、《魔髮奇緣》的樂佩、《仙履奇緣》的仙度瑞拉以及《白雪公主》，12月初將再呈現第2支迪士尼光雕秀；主燈秀時間為每日下午5點30分至晚間10點之間、每半點與整點展演1次。

(中時 )