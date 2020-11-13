2020南瀛獎得獎作品展，即日於台南市新營文化中心展出，14日上午將於演藝廳大廳舉辦頒獎典禮。台南市政府文化局副局長周雅菁表示，「南瀛獎」從1987年開始辦理，今年已邁入第25屆，拔擢眾多藝術新秀，並為台南市典藏了百餘件藝術精品，歷年成果斐然，寫下了台灣當代藝術史所不容忽視的一頁。

「2020南瀛獎」收件類別為西方媒材、東方媒材、工藝、立體與複合媒材、書法篆刻、攝影、新媒體等7大類，共有880位來自全國各地的優秀藝術工作者參與，提供主要作品及兩件參考作品合計高達2640件，最終選出南瀛獎得主3位、首獎4位、優選14位、佳作17位等共92位得獎人，總獎金高達250萬元。

西方媒材類得獎者徐睿甫與作品「無題-14」。（劉秀芬攝）

東方媒材類得獎者陳文立與作品「山間縱走」。（劉秀芬攝）

書法篆刻類得獎者劉俊男與作品「三更篆刻」。（劉秀芬攝）

今年3位南瀛獎得主分別為東方媒材類─陳文立「山間縱走」、西方媒材類─徐睿甫「無題-14」、書法篆刻類─劉俊男「三更篆刻」，各獲得獎金50萬元。

藝術科班出身的陳文立，今年35歲，目前在故鄉雲林從事藝術創作，這是她首次參加南瀛獎比賽，而且就獲得最大獎，她自己也很驚喜。陳文立長久以來以水墨為創作媒材，關懷環境與生態，作品裡道路把平地和高山串聯起來，傳達生態與人之間的關係。

劉俊男則畢業於台灣藝術大學書畫藝術學系，篆刻內容發想自佛經、古詩詞，甚至電影「劍雨」經典台詞也化為其作品。劉俊男說，他喜歡畫圖、寫書法，以刀代筆，表現出自己的思想與風格。

徐睿甫目前是國小老師，利用零碎時間創作，得獎的大幅油畫作品「無題-14」，歷經半年才完成，他說，創作內容來自家鄉環境，例如廢棄果園裡腐爛物質，看起來沒有生命，卻有獨特意義，他用層層疊疊繁複筆觸堆疊變成具象的圖案，代表他的特質。

2020南瀛獎得獎作品展自即日起分兩階段展出，展期即日起到明年1月10日止在新營文化中心全館展出。

(中時 )