法務部調查局與泰國警方合作，在泰國北柳府的一處倉庫內查獲1650公斤K他命，調查局13日舉行記者會說明，宣稱查獲K他命12公噸，不過，卻與9月間指揮調查局偵辦的基隆地檢署公布的2公噸大相逕庭，差距達6倍。

今年9月23日，財政部關務署基隆關查驗自泰國以貨櫃進口的化學原料碳酸鈣16公噸，查獲夾藏的K他命300公斤，移請調查局追查貨主，並由調查局報請基隆地檢署指揮偵辦，由調查局北機站與航業處基隆站等共同偵辦。

檢調逐步鎖定涉嫌對象，在9月下旬至10月間，連續發動數波大規模緝捕行動，先將負責安排毒品運輸及接貨的犯嫌逮捕到案，再循線緝獲毒品貨主，並發現毒品包裝及起運的源頭，是泰國北柳府邦巴功縣的一處倉庫，隨即透過國際合作管道與泰國警方合作，成功破獲1650公斤的K他命及疑似含有K他命的10公噸不明化學物，正由泰國警方化驗確認中。

不過，對於查緝成果，調查局與基檢卻大不同，調查局將尚未確認為K他命的10公噸不明化學物，列為K他命查緝成果；基檢則僅將台灣、泰國都確認的K他命2公噸列為查獲成果，雙方「認知」差異極大。

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(中時 )