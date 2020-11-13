行政院發言人丁怡銘指台北市牛肉麵冠軍用萊牛，風波延燒到東部，鄰近花蓮東大門夜市的網紅牛肉麵店「尤大廚」，昨中午店內仍滿桌，怎麼到了晚上「一桌都沒有」，老闆尤傳景還納悶，看電視才恍然大悟，原來被失言波及；尤老闆說，麵店開了3年多，感謝消費者支持，但沒遇過如此景況，小生意不容易，「一句失言的話，真的會害到很多人，實在不應該啊」，也認為，美豬牛如果真有疑慮，就不要進口，政府該三思。
尤大廚沒有特殊裝潢，但店內擺設簡單乾淨，店裡熬煮牛肉麵、膠原混搭麵，原汁原味，尤其帶骨牛肋排麵，被網路推薦，已成網紅名店，老闆尤傳景說，開店3年多，感謝消費者支持，平日用餐時間客人都有8、9成，假日幾乎客滿。昨天中午一如往常，店內滿座，可是晚上到7點仍「一桌都沒有」，直到8點才有4名客人上門吃麵。
他心中還納悶，打開電視才知道失言風波，只是沒想到一句失言，來客人數落差如此之大。同業間也打電話聊到此事，市區幾間較有名氣的牛肉麵店，也都受到波及。
他表示，店裡現在也沒用美牛，因美牛肉價格很貴，改用澳洲、紐西蘭、尼加拉瓜牛肉，大家都知道店裡用外國牛肉，但客人都基於信任加上店打下的信譽，讓消費者吃得安心，不料卻因一句失言的話，誤讓人以為牛肉麵進口肉品食材都含有瘦肉精，「真的會害到很多人」
尤傳景表示，美豬牛將進口鬧得沸沸揚揚，如果真的造成大眾食用疑慮，「為何要執意進口」？希望政府三思。
(中時 )
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