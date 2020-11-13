台中市議會13日舉行交通地政委員會，議員審查平均地權基金，批地政局將基金變市府小金庫，盧市府今年編列繳庫125億元，目前才實現50億元，明年編列145億元，創下平均地權基金歷年繳庫史上最高，質疑把市地當提款機，地政局長吳存金承諾，繳庫一定會達標。

市議員楊正中、陳政顯表示，吳存金已變各單位補助的「航空母艦」，流入平均地權基金大水庫經費使用，遍及各局處與學校，地政局今年編列平均地權基金繳庫高達125億元，才繳庫50億元，還有75億元待繳庫。

「平均地權基金被當成小金庫，是否有灌水、虛列預算之嫌」，議員陳淑華指出，市長盧秀燕上任以後，編列兩年平均地權基金繳庫達270億元，超過台中縣市合併升格後，前市長胡志強、林佳龍8年任期繳庫總額253億元還要多，市府一直標售土地重劃後的抵費地、配餘地，憂心未考量台中市未來發展。

吳存金強調，市府在基金剩餘額度內編列分配繳庫預算數，因太平新光及廍子地區區段徵收在去年辦理3次配餘地標售，得標金額131億8707萬餘元，在今年度編列盈餘繳庫125億元。

此外，台中糖廠、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收財務結算及高鐵台中車站特定區區段徵收剩餘分配繳入合計達74億餘元，吳存金說，明年度編列土地標售收入84.96億元，合計159億餘元，所以明年度才再編列145.5億元繳庫，保證繳庫能達標，挹注市政建設。

台中市因持續辦理區段徵收及市地重劃整體開發，藉以改善市容，讓都市機能更完整；土地開發完成後，所取得的區段徵收配餘地或重劃區抵費地，依規均應辦理標售。土地開發成本攤還完後，所出售土地的收入就成為平均地權基金的盈餘款。

(中時 )