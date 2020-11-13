台中市近年來陸續開挖出先民遺址，但這些古文物不少都送至科博館存放，議員13日不滿文化局長張大春數度在議會回應「選址中」，經過多時仍未有結果，建議如果是人骨遺骸最好原地保留，不要驚擾本來就住在「墓仔埔」的先人，古文物則可設立博物館，讓台中有個說歷史故事的空間。

市議員13日在議會審查文化局動用平均地權基金維護7期惠來遺址時抨擊，文化局一直對全市10多處遺址設立一座博物館，只表示「選址中」，選了快2年不見地點出爐，連惠來遺址何去何從都未見計畫。

市議員陳政顯說，很多地方挖到遺址，考古費用漫天開價，台中市百年城市連博物館都沒有，古文物一直寄放在科博館，台中文化城市，比不上其他縣市對文化的保存。

市議員謝明源指出，遺址可以規畫和台中國家歌劇院、戶外圓滿劇場等地串連文化景點。議員劉士洲要求主席作出附帶決議，文化局明年須提出城市博物館的地點，不要一直只聞樓梯響。

「博物館地點，一評估是不是又要3年？」陳政顯說，百年城市歷史未見有地點展出，此外，遺址的考古費漫天喊價，文化局應訂出費用標準，如果政府不能為民眾把關，政府有何用？

張大春表示，市府重視文物推廣展示，包括「清水牛罵頭遺址文化園區」展出台中市遺址出土文物，大里兒童藝術館改建成「台中市纖維工藝博物館」，台灣首座以「纖維．時尚．綠工藝」為主題公立博物館；「國立自然科學博物館」館藏自然物標本及歷史資料，介紹歷史人文。

(中時 )