北市府推動TOD（以交通為導向的都市計畫），議員許家蓓13日指出，根據規定民間需要6年內提出申請，但政策上路2年來沒有任何人向市府申請開發，選前畫大餅送容積，卻乏人問津。市長柯文哲對此回應，將檢討機制，提升民間申請開發許可意願。

柯文哲曾批評過去30年北市花費巨資興建捷運，卻沒有以交通為導向的都市計畫，導致花費6000億卻未形成軌道產業。

許家蓓指出，市府2018年提出TOD計畫，並於去年1月24日公告「擬定台北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案」，於33個捷運場站周邊畫定444.66公頃的可開發許可地區，由「民間」整合一定規模面積後向市府申請開發，便可獲得容積獎勵，其中部分容積需回饋給市府作為公共設施。政策目的是藉由TOD讓捷運周邊有較高密度的開發，同時改善周邊環境及公共設施水準。

她表示，該政策構想是柯文哲在2018年選前提出，當時被認為選前「容積大放送」，更被認為是柯的「選舉政策牛肉」，但市府推動TOD已將近2年，根據規定民間需在6年內提出申請，但政策上路迄今卻沒有任何民眾向市府申請開發，政策乏人問津。

許家蓓說，柯文哲多次強調未來北市最重大的計畫分別是TOD及EOD，但目前TOD計畫的申請案件掛零、EOD計畫的示範基地也尚在規畫中，她批評柯市府都市計畫政策實在不及格。

另外，許家蓓指出，雖然市府號稱是北市首起TOD案在士林捷運站旁，但該處屬公共設施用地，由捷運公司開發，並非市府畫定的33處民間可申請開發地區，所以不會被算入TOD計畫的申請案。

許家蓓根據市府新聞稿表示，目前市府將在TOD概念下檢視未來10年的環狀線，需花費2000億推動以環狀線為基礎的TOD計畫，可見市府對於TOD重視程度，她呼籲市府應檢討TOD計畫成效，莫讓政策美意成紙上談兵，容積獎勵更看得到拿不到，根本無法起改善地區生活水準之效。

對此，柯文哲回應，將檢討目前TOD機制、檢視容積獎勵回饋制度，提升民間申請開發許可意願。

(中時 )