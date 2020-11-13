20180313中天新聞 揪安苡愛顧愛犬爆緋聞！ 吳宗憲自嘲：狗男女

58歲綜藝天王吳宗憲與張葳葳結婚20年，2018年爆出與32歲的「國光女神」安苡愛過從甚密，安苡愛還因此被封「新憲嫂」，不過兩人第一時間就在節目中否認緋聞，強調只是朋友關係。然而今(13日)又有媒體報導，指吳宗憲、安苡愛被直擊相約高爾夫場打球，兩人互動宛如情侶，對此吳宗憲稍早也透過臉書回應了！

吳宗憲被媒體報導與安苡愛關係曖昧，今年7月、10月還被人直擊相約高爾夫場打球，兩人互動如情侶，令新憲嫂疑雲又起。對此，吳宗憲稍早也在臉書無奈寫下130字回應，「這樣也能做新聞？那一天在淡水的麼一個球場，也就是打球囉！普通到不能再普通的事情⋯⋯這樣也能做新聞？」

吳宗憲還說，其實自己當下就察覺有2個女生拿手機偷拍，但他覺得光天化日之下，他做事光明磊落，不以為意，未料卻會被拿來瞎掰成新聞，更喊話：「狗仔隊能不能加油一點！」語氣超嗆。

吳宗憲出道多年，鮮少提及老婆張葳葳。他日前上節目接受訪問，罕見談起老婆，表示結婚生子時，他只是綠葉角色，還沒有大紅大紫，所以把很多時間都花在事業上，對張葳葳總是少了陪伴，認為自己是好父親，但不是個好丈夫。

(中時新聞網)