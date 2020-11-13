益航（2601）今年前三季虧損3.57億元，其中持股約57％的子公司大洋-KY（5907）列了1.77億虧損，轉投資的通訊業聖馬丁虧損1.7億，海運本業有獲利，第四季是百貨最大旺季，大洋估單季可轉盈，將可讓公司減虧，明年可望恢復正數。

益航財務長黎世明說明，大洋與聖馬丁今年出現虧損都是受新冠肺炎影響，兩個事業在中國大陸疫情嚴重時期都有暫停營業與工廠暫停生產狀況，目前情況逐季改善。集團其他事業家家獲利，海運本業前三季獲利0.39億元。

益航第三季營業18.81億元，較去年同季增加，但因受到大洋第三季虧損0.94億元影響響，季內淨損為0.21億元。若排除大洋之虧損，益航其他營運單位第三季貢獻了0.32億元淨利。海運、友成租賃及薪昇暘開發本季皆繳出獲利的成績單。

大洋雖然於第三季度虧損，但其稅前淨損，已經由第一季的虧損1.02億元，降至第二季的0.84億元，第三季再降至0.48百億元；但因部分門店獲利狀況轉佳，所得稅費用自第二季的6百萬元增加至第三季的4,600萬元，導致大洋第三季的淨損不能較第二季縮小。

展望大洋第四季進入傳統百貨業旺季，在周年慶，雙11光棍節、雙12購物節、西洋的感恩節及聖誕節促銷攻勢下，靠著線上線下齊心努力，各大品牌紛紛祭出最大優惠及加碼好康，刺激買氣，帶動民眾購買慾望，估計可讓益航有較大幅減虧。

海運部分，因仍受全球Covid-19疫情影響，船員費用相較以往提升，但除了短期租約的兩艘船，其他長約船隻皆為獲利，持續為益航帶來穩定營收助益。

薪昇暘開發第三季表現亮眼，除半島花園房屋成交售出，另因汐止土地交易成交，也帶動益航整體營收及獲利，經營團隊同時也正積極尋找新標的，期望未來能在土地及建案開發能有更好表現。

友成租賃則是持續穩定成長，第四季將進入年終旅遊旺季，有助於整體業績提升。綜合而言，益航營收雖然在第三季表現仍有不足之處，但第四季展望仍是樂觀以待。

(工商 )