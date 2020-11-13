半導體設備大廠應用材料公司第四季營收為46.9億美元、年成長25％，改寫單歷史新高。依據一般公認會計準則（GAAP），第四季毛利率為45.4％，營業淨利為12.8億美元，相當於銷售淨額的27.4％，每股盈餘（EPS）1.23美元，亦改寫新高表現。

非一般公認會計準則（non-GAAP）調整後的同期毛利率為45.7％，營業淨利為13.3億美元，相當於銷售淨額的28.3％，每股盈餘為1.25美元。

應用材料公司自營運中獲得13.2億美元的現金，返還股東2.5億美元，包括2億美元的股息和5,000萬美元的股票回購。

在2020會計年度中，應用材料公司全年度營收為172億美元。依據一般公認會計準則，全年度毛利率為44.7％，營業淨利為43.7億美元，相當於銷售淨額的25.4％，每股盈餘3.92美元。

依據非一般公認會計準則，全年度毛利率為45.1％，營業淨利為45.3億美元，相當於銷售淨額的26.3％，每股盈餘4.17美元。

應用材料公司自營運活動中產生了38億美元的現金，創新高，運用6.49億美元購回股份1,200萬股普通股，發放現金股利7.87 億美元。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示︰「拜半導體系統和服務的需求仍非常強勁之賜，應用材料公司在2020會計年度結束之際，第四季業績創新高。我們未來商機更加看好，隨著強大的技術趨勢逐漸成形，我們地位獨特，利於加速客戶技術藍圖和超越市場表現。」

(工商 )