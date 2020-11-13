基隆市長林右昌是否會參選2022台北市長備受外界關注，市議員宋瑋莉13日在議會總質詢時要市長說清楚，若是真想參選，基隆人願意推他一把，對此，林右昌表示，沒有特別意願參選或入閣，更不斷強調目前以建設基隆為重。

宋瑋莉以「你會做好做滿嗎」作為開端詢問市長，她說，每個人都希望能往高處爬，基隆很多市民也以市長為榮，願意把市長推到台北市都會區，並覺得在基隆長大的小孩能站在台北都會區當首長是相當值得驕傲的，宋質問，會做好做滿，還是中央徵召時就會去選北市長？

林右昌說，市府還有很多工作要完成，明年要舉辦城市博覽會，現今正如火如荼的建設基隆，他感受到外界很多關心、抬愛和肯定，都相當感謝，沒有特別意願入閣或參選，目前會專心市政，把安排的工作如期完成。

林右昌指出，有人會說中央希望入閣，或擔任部會首長，但最後會考量的是怎樣做對基隆最好、最有利，現在心裡只有把基隆做好，沒有太多心力想選北市長這件事，此外，他強調，不管在他任期內，或是任期滿離開基隆，無論最後他會到哪裡，一定一輩子為基隆人、基隆市發展利益打拚。

(中時 )