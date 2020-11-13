「館長」陳之漢在8月底遭人埋伏槍擊，當時身中3槍的他緊急送醫搶救，如今已康復出院在家休養，對於台灣治安亮起紅燈，館長也在直播中提到「我連出門吃碗麵都不敢」，此話一出引來網紅陳沂和焦糖哥哥嘲諷。文化大學廣告系教授鈕則勳接受《中時新聞網》專訪表示，搭乘熱門話題順風車，在行銷角度上，能在網路創下大聲量，甚至出現搶攻傳統媒體的反應。

館長消費槍擊？網紅也來蹭？ 專家曝背後「滿滿心機」

館長在直播中，怒嗆治安差，不敢出去吃麵，網紅陳沂在臉書PO文「我每天在外面吃麵都沒事，到底要消費自己中槍多久啊？」，另名網紅焦糖哥哥也在臉書打臉館長「我在高雄，可以安全出門吃麵」，從另個策略面向談，這樣的發文，會引起館長粉絲不滿，很有可能產生潛在衝突的可能性，就行銷策略來說，這是一種「衝突性策略」，所以這樣的話題，就會在網路上出現大聲量討論或蹭熱度現象。

網紅陳沂（左）、網紅焦糖哥哥（右）。（圖/擷取陳沂粉專、焦糖哥哥粉專）

從行銷學角度來說，網紅是如何操作話題？專家指出，他們最在乎的其實是流量跟粉絲，網紅間互相搭話題，就能做出強強聯手，相互拉抬的概念，若形成就會產生網路行銷上「換粉效應」，意思就是，彼此粉絲在一定程度中，會出現相互交換的可能性。

網紅館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

鈕則勳提到，在網路行銷上走爭議性策略，除了本身會產生「雙面刃效果」，還有可能會創造另一種流量，一部分網友認為，這種操作模式有趣又有梗，就會贊同你，那另一種則會覺得，不斷去消費製造爭議，只是圖利流量或放大渲染。

（攝影剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)