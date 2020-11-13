全國高級中等學校學生技藝競賽本周在新北市舉行，屏東內埔農工家政科學生在家事類科手工藝拿下團體第一名，陳昂更拿下金手獎第一名。在頒獎典禮上，陳昂淚灑會場，也鼓勵學弟妹們擔任技藝競賽選手，花一、兩年時間專精技藝，對未來有很大幫助。

陳昂是魯凱族，從小就對手工藝有濃厚興趣，媽媽和外婆都從事原住民服飾、飾品製作，她平常也會幫忙製作飾品，因此選讀內埔農工家政科。入學後學到紙花、拼布、毛線、立體刺繡等更多手工藝的技法，表現受到肯定，一年級下學期被選為技藝競賽培訓選手。

指導老師黃秀珍表示，陳昂學習很認真，加上有手工藝的基礎，培訓時都能如期完成進度。她對自己要求很高，從開學到比賽前每天都練習約12小時，常覺得對作品不滿意、失望，想要放棄。還好老師和同學們一直不斷鼓勵，讓她能夠堅持下去。

劉宜瑄則獲得金手獎第6名，她家境困苦，曾就讀高中，因沒有興趣休學一年，在縣府中輟生輔導計畫中學習烘焙，產生興趣，因此選讀內農家政科。被選為培訓選手後，一開始沒興趣，也覺得很辛苦想放棄，後來愈做愈有興趣，最後順利獲獎。

內埔農工校長張世波說，全國技藝競賽獲得金手獎前3名的同學可以技優保送理想的四技二專，技職教育提供學生一條適性的道路，只要肯努力，就有機會找到發光的舞台。

(中時 )