2020新社花海活動14日登場，至12月6日，活動為期23日，每日8時起至17時止，警方維護會場周邊道路交通秩序，規劃實施交通疏導管制措施如下：

一、交通管制規劃：

(一)行人徒步區（禁止車輛通行）：

1、協興街路段（由苗圃橋至花海接駁車站車輛出入口全段範圍），管制時段為平假日8時至18時。

2、興義街路段（花海區域內），管制時段為活動期間平假日8時至18時。

(二)行車管制、車種管制：

1、單行道管制：

(1)興中街（北往南，東山街往協中街方向）單行道管制，管制時段為活動期間假日8時至20時。

(2)協興街（西北往東南，興中街往苗圃橋方向）單行道管制並禁止大型車輛通行，管制時段為活動 期間平假日8時至20時。

(3)興義街（北往南，花海停車場經三嵙口至協中街路段）單行道管制，管制時段為活動期間平假日 8時至20時。

(4)滯洪池旁道路（東南往西北，由苗圃橋至興中街路段）單行道管制，管制時段為活動期間假日8 時至20時。

2、接駁車專用道單行管制：

(1)興中街（北往南，東山街往華豐街方向），路段中央標線以交通錐區隔，分為私人車輛與接駁專 用之車道，管制時段為活動期間假日8時至20時。

(2)華豐街（興中街至協興街），專供花海接駁車輛行駛，不開放予一般小型車通行，並由東勢分局 視實際交通情形權宜管制措施，管制時段為活動期間平假日8時至20時。

3、車種限制：東山街（東山路往興中街）由東勢分局視實際交通情形機動調整僅開放接駁車、大客車通行，管制時段為活動期間假日8時至20時。

二、接駁車規劃：

(一)假日接駁車路線4條：

1、太原線：太原停車場→花海會場。

2、豐原線：豐原火車站→花海會場。

3、東勢線：東勢河濱公園停車場→花海會場。

4、櫻木花道線：花海會場→復盛公園→新社區公所→新社高中→花海會場。

(二)平日接駁車路線2條，分別為太原線、豐原線。

歡迎民眾多加利用接駁車，臺中市區民眾可將車輛停於太原停車場，再搭乘太原線接駁車至會場，避免自行開車或騎車前往活動地點，造成周邊交通壅塞。

三、停車場規劃：

(一)展區主要停車場：

1、P1臨時停車場：供小型汽車、機車停放。

2、P2臨時停車場：供小型汽車停放。

3、P3臨時停車場：供小型汽車停放。

4、九渠溝景觀滯洪池停車場：供身障或有親子停車證車輛停放。

5、華豐街路側：供遊覽車停放。

(二)周圍臨時停車場：

1、新社高中。

2、新社區公所。

3、復盛公園。

4、中興嶺營區。

(三)區外停車場：

1、北屯區太原停車場。

2、東勢區東勢河濱公園。

台中市警察局楊源明局長指出，新社花海活動歷年來均吸引數百萬名民眾參與，目前因新冠肺炎疫情影響，國內旅遊景點常出現暴增人潮，呼籲民眾多利用接駁車、公車等大眾運輸工具，遵守交通規則，共同維持交通秩序及行車順暢。

(中時 )