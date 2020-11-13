國鼎生技（4132）研發中小分子新藥Antroquinonol（Hocena）（代號 GHAML-2-001），經俄羅斯聯邦衛生部核准執行針對復發的急性骨髓性白血病（AML）血癌二期（IIa）人體臨床試驗結果顯示，主要療效指標數據優，將有助於進行國際授權合作，以及後續向美國FDA申請新藥臨床及孤兒藥資格。

國鼎總經理蘇經天表示，目前復發型的AML治療非常不易且尚無標準療法，已積極規劃向美國FDA申請血癌第一線治療的二期臨床試驗。另外，也將持續對於其它包含多發性骨髓瘤（MM）、慢性骨髓性白血病（CML）及兒童白血病之第一線單一治療進行研究以擴大該新藥之應用。

急性骨髓性白血病（AML）在白血病為發生率中高居第二高，但其死亡率最高和五年存活率最低（約僅23％）。急性骨髓性白血病（AML）患者以成人居多，AML患者好發於老年人，在每個國家普遍有人口老化的問題，所以相對的AML發生率逐年增加，又因化療常破壞正常細胞與影響免疫系統且老年人的體力跟耐受性下降，無法承受化療藥物的毒性，因此死亡率通常很高，造成AML難治療的原因。

目前AML的治療方法，一般使用標準療法。而成人AML的治療通常分為兩個階段: 緩解誘導療法及緩解後治療。目前使用四種類型的標準療法：化學療法、放射治療、幹細胞移植化療、及其他藥物治療; 但是針對成人復發的急性骨髓性白血病（AML）目前尚無標準治療方法。

2020年全球急性骨髓性白血病（AML／血癌）患者約有6.2萬人，依據GlobalData 以及其它機構等之報告預測，全球急性骨髓性白血病（AML）治療藥物市場預計將從2019年的14億美元增長至2029年的51億美元，年復合增長率（CAGR）為13.6％。

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