工研院產科國際所統計2020年第三季台灣整體IC產業產值（含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試）達8,670億元，較上季大幅成長15.6％，較去年同期成長20.1％。

其中IC設計業產值為2,435億元、季成長29.6％、年成長30.9％；IC製造業為4,805億元、季增12.5％、年成長19.3％，其中晶圓代工為4,314億元，較上季成長12.7％，較去年同期成長21.1％，記憶體與其他製造為491億元、季增10.3％、年增5.6％。

IC封裝業為990億元、季成長8.8％、年成長5.9％；IC測試業為440億元，較季成長1.1％、年成長11.1％，新台幣對美元匯率以30.9計算。

工研院產科國際所預估，2020年台灣IC產業產值可達3兆2,185億元，較2019年成長20.7％。其中IC設計業產值為8,503億元，較2019年成長22.7％。

IC製造業為1兆8,167億元，較2019年成長23.4％，其中晶圓代工為1兆6,332億元，較2019年成長24.4％，記憶體與其他製造為1,835億元，較2019年成長15.0％；IC封裝業為3,790億元，較2019年成長9.4％；IC測試業為1,725億元，較2019年成長11.7％。同樣以新台幣對美元匯率以30.9計算。

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