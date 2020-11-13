金門縣政府提供300個按日計酬的臨時工名額，協助失業勞工及身障者就業，11／20全天～11／21上午，在金城鎮公所3樓受理報名。小金門民眾可於11／23上午9時至中午12時，至烈嶼鄉公所報名。

報名資格：不論一般或特定身分，均須年滿16歲以上未滿65歲，且須設籍（含依親居留）並居住金門縣連續1年（含）以上。另外，身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達六十分以上，始符合報名資格；未達六十分者，將轉縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務（可洽詢社會處勞工行政科082-373291傅先生）。

審查合格者可繼續參加12月1日上午9時在金城體育館的公開抽籤作業。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

縣府說明，這項臨時工的進用期間自明年1月4日至12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼950元。進用臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。

(中時 )