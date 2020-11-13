竹山紫南宮的錢母，是全台最炙手可熱的招財寶物之一。(照片翻攝自紫南宮臉書)

彰化一名29歲邱姓男子，今年3月份3度帶女友到南投竹山鎮紫南宮拜拜，每次都趁廟方不注意時偷東西，其中2次是「金雞母」，1次是竊取整組「套幣錢母」，廟方調閱監視器報警，邱男被捕後辯稱，以為只要擲聖杯就可以拿走金雞母。南投地院日前將他依竊盜2罪，判處拘役90日，得易科罰金9萬元。

紫南宮每逢過年發放都會吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，邱男今年3月帶女友前去紫南宮拜拜求財時，竟在神明面前興起盜念，1個月內行竊3次，總計拿走了2隻金雞母與1組套幣錢母，廟方表示，被偷走的2隻金雞母當中，有1隻是紫南宮的，另1隻是民眾放在供桌上的。

廟方向警方表示，依正常程序，信眾除了需在紫南宮擲到聖杯外，同時還要捐贈3600元，待感謝狀開立後後，廟方才會贈送出1隻金雞母。至於那組「套幣錢母」，警方經查證確定為一名楊姓男子所有。

邱男坦承，當天他趁楊男入廟參拜時，把對方放在桌上的錢母拿走，之後就直接放入不知情女友的包包內。

南投地院審理時，邱男辯稱，以為只要擲聖杯就可以拿走金雞母，不知道還要付香油錢，至於偷藏楊男的錢母，是拿錯而非竊取。法官勘驗廟方提供的監視器畫面後，認定邱男犯行屬實，最後依竊盜共2罪，各處拘役40日及30日，合併應執行90日，得易科罰金9萬全案，可上訴。

(中時新聞網)