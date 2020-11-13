電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）執行長馬斯克（Elon Musk）13日推文表示，他在同一天接受4次新冠肺炎病毒篩檢，結果兩次陰性、兩次陽性。他說，這事非常詭異（bogus），並提到自己只有典型感冒症狀，其他沒有什麼異狀。

根據俄羅斯今日報報導，馬斯克在推特（Twitter）上表示，：「發生了非常詭異的事情。我今天接受4次新冠肺炎病毒檢測，兩次結果陰性、兩次結果陽性。同樣的機器、同樣的篩檢、同個護士。BD的快速抗原測試。」

他指的應該是碧迪公司（Becton Dickinson and CO's）生產的快速抗原測試。

馬斯克表示，他同時也接受不同實驗室的聚合酶連鎖反應（PCR）篩檢，24小時後會有結果出來。

馬斯克說他有「典型感冒」症狀，並補充說：「截至目前為止，沒有什麼不尋常的。」

馬斯克的推文在社群媒體掀起熱議，有些人抨擊他不負責任，竟然暗示新冠檢測不靠譜。

對於新冠疫情，這位49歲的億萬富豪曾經發表幾次極具爭議性的看法。例如他在 5 月中旬公然違反加州封鎖禁令，強行讓特斯拉在弗里蒙特的工廠復工，並威脅當地官員，若不讓工廠復工，就要將總部及未來業務撤離加州。他也表明自己和家人不會接受疫苗注射。

(中時 )