有可能出戰2024的台北市長柯文哲，去年組黨後，粉專的粉絲數直直落，不少人以為柯P的網路影響力式微了。不過，從輿情數據來看，柯文哲似已從組黨引發的負聲量走出，竟發現他10月的網路聲量，甚至比他2018年連任初期時還好。

臉書粉專《品觀點》關注QuickseeK快析輿情監測，發現柯文哲在2019年7月粉絲數212萬，在今年10月剩192萬。從粉絲數的走勢來看，掉粉現象應已趨於平緩。柯文哲的粉絲互動表現，從今年3月起持續加溫，10月的粉絲互動，甚至是1月大選後最佳。

更進一步分析也發現，柯文哲從2018年12月到如今的網路正負聲量，負面聲量一直高於正面聲量，正負聲量差距最大，是他去年8月組黨時；但他正負聲量差距最小的時候，則出現在今年10月，他表現甚至比他2018年連任初期時還好。也就是說，柯文哲似乎已從組黨引發的負聲量走出，網路聲量也是近2年最佳。因此指柯網路影響力式微，仍有待商確。

另從網路數據來看，柯文哲今年的表現，和去年相比，確實回溫了。值得注意的是，柯P近年的支持者和以往也不同，他公開批評民進黨、還有籌組政黨，已拉開他和淺綠的距離；而藍營也因和柯P有共同敵人而合流，今年以來「借柯打綠」現象明顯，柯的影響力，甚至僅次韓國瑜，超越江啟臣、侯友宜。

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(中時新聞網)