「彰化乳牛節」將於29日在秀水鄉龍騰公園舉辦，彰化縣政府13日舉辦暖身活動，縣長王惠美介紹今年活動多元，不僅有乳品促銷品嚐、DIY，還介紹彰化酪農產業、親子趣味競賽、寫生、野餐佈置比賽等。（吳敏菁攝）

「彰化乳牛節」將於29日在秀水鄉龍騰公園舉辦，彰化縣政府13日舉辦暖身活動，縣長王惠美介紹今年活動多元，不僅有乳品促銷品嚐、DIY，還介紹彰化酪農產業、親子趣味競賽、寫生、野餐佈置比賽等。（吳敏菁攝）

「彰化乳牛節」將於29日在秀水鄉龍騰公園舉辦，彰化縣政府13日舉辦暖身活動，縣長王惠美介紹今年活動多元，不僅有乳品促銷品嚐、DIY，還介紹彰化酪農產業、親子趣味競賽、寫生、野餐佈置比賽等。（吳敏菁攝）

邁入第14年的「彰化乳牛節」29日在秀水鄉龍騰公園登場，昨天先在縣府中庭暖身，縣長王惠美表示，彰化生乳量逾11萬公噸，全國第一！今年活動多元，有乳品促銷品嚐、DIY，介紹彰化酪農產業、親子趣味競賽、寫生、野餐佈置比賽等，歡迎來品嘗彰化最鮮的鮮乳。

彰化縣乳牛飼養戶計109戶，飼養乳牛約2萬7000頭，泌乳牛約1萬4900頭，佔全國23.26％主要飼養地區分佈於福興鄉及秀水鄉等，鮮乳為富含優質蛋白、醣類、脂肪、鈣質、鐵質以及各種維他命，在健康上扮演著舉足輕重的角色。

王惠美表示，彰化酪農業生產出優質美味的國產鮮乳，買鮮奶要認明國產鮮乳標章，由國家掛保證一定新鮮、營養，目前不僅「小三美日」、「郵局ｉ郵購」網路平臺設有彰化農特產品專區，縣府又再跟東森購物台合作，請各農會總幹事積極輔佐農民踴躍加入「彰化優鮮」品牌，共同把彰化優質產品行銷出去。

秀水鄉鄉長林英嘉表示，活動當天有餵奶大賽、滾牧草大賽等親子趣味競賽，及乳製品DIY教學、乳品促銷品嚐活動、寫生繪畫活動、野餐佈置比賽等，精采豐富，邀請民眾一起同樂。

秀水鄉農會總幹事吳明信表示，秀水鄉約有10來位酪農戶，飼養3000頭乳牛，已經推出了牧場一日遊的活動，值得來體驗一日酪農生活。

(中時 )