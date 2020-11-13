離2020年結束剩最後一個半月，壽險業展開「護住淨值」大作戰。據13日最新公布的財報顯示，9月底壽險業淨值比與6月時相差不大，僅四家公司不到5％，其中，宏泰人壽雖然脫離低於2％的最危險區域，但9月底淨值比仍只有2.02％，若到12月底未能拉到3％以上，仍是要提改善或增資計畫。

依據金管會的規定，壽險業淨值比（即淨值／扣掉投資型保單的資產）後，若連續二個半年低於3％，就要提改善方案，且會遭到金管會「緊盯」，若連續二個半年都低於2％，且限期內無力改善，金管會就會出手「處理」，就包括限制業務、解任負責人，甚至接管。

2020年3月讓壽險業負責人心臟差點停掉，因為一個月內淨值蒸發近5千億元，根本來不及救，就要公告首季財報及相關指標，當時有10家壽險公司淨值比都不到5％，其中低於2％的就是宏泰人壽，為0.53％，低於3％者包括新光人壽、三商美邦人壽、及中華郵政壽險，另外如遠雄人壽及台銀人壽都只有3％多。

當時即便六大壽險公司的淨值比最高即國泰人壽為7.77％，經過半年，國壽9月底淨值比拉高到9.85％，南山人壽亦從6.28％拉高到9.05％，富邦人壽是從5.56％拉上8.82％，這些都歸功這半年來股債價格快速上升。

新光人壽亦在半年內陸續增資，且將投資性不動產續後改採市價，認列400多億元增值利益，淨值比從3月底的2.33％，9月底拉高到5.24％，進入相對安全水位；另外如遠雄人壽9月底淨值比亦拉高到5.37％。

由於每年第四季都是壽險公司最害怕的時間，如2018年第四季即股債雙跌，一季壽險公司淨值少近3千億元，今年3月更恐怖，是一個月少近5千億元，壽險業者期盼今年到12月最後一天都不要再飛出黑天鵝或衝出灰犀牛，2020年底淨值比只要能穩住，2021年就有好的開始。

(工商 )