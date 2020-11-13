家住苗栗的陳姓男子在交友軟體結識一名女網友，但從未見面，對方佯稱自己住在外國，想來台探視陳某，但因身上錢不夠，希望陳某匯1500元美金助行，陳某信以為真，跑到頭份一家銀行準備匯款，被行員發現有異報警同來勸阻，讓陳某免於上當。

頭份警分局頭份派出所，是在13日下午13時接獲頭份地區銀行行員報案稱，有一名民眾疑似被詐騙，請求警方協助，頭份所警員李昀聲、吳明昌獲報後立即趕赴，到達現場後發現陳姓民眾正欲匯款，警方隨上前了解，得悉，陳某是在交友軟體上認識一名女網友，未見過面也不認識，對方向陳表示欲來台灣會面，但因身上現金不夠，故請陳男匯款美金1500元。

經員警及銀行經理細心勸說下，陳某才驚覺自己落入詐騙手法，停止匯款，陳某非常感謝警方及銀行人員積極阻詐，幫他保住積蓄。

頭份分局長何孟宗表示，詐騙集團常透過網路交友，以花言巧語讓被害人卸下心防，再以各種理由要求匯款，許多人匯出大筆款項後才知受騙，若有接到任何可疑不明電話，應先冷靜求證，並可撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。

(中時 )