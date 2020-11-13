由於美國極力遊說歐洲國家加入抵制華為5G的行列，英國電信商之一的「英國電信」（BT），上月決定與瑞典的愛立信（Ericsson）簽署合約，愛立信成為美中貿易爭端的受惠者，但拜登當選後，若美中關係一旦解凍，對愛立信的銷售預期而言，可能會受到不少的衝擊。

根據《The Register》報導，瑞典電信商愛立信向投資人發出警告，受到美國政權更替影響，可能導致美中關係的解凍，因此損及愛立信的獲利底線。

報導指出，愛立信表示，持續的地緣政治及貿易不確定性可能對愛立信的業務、營運、業務前景，以及該公司實現目標的能力造成重大不利影響。這些不確定因素包含持續的貿易爭端，尤其是美中貿易之間，跟美國總統大選後的變化，如何影響貿易的不確定性。

報導並提到，愛立信向來是美國對華為實施制裁的受益者，當英國政府宣布在2027年前，撤除所有5G網路中已安裝的華為設備，英國電信商之一的「英國電信」（BT）上月決定與瑞典的愛立信（Ericsson）簽署合約，將在倫敦、愛丁堡等英國主要城市使用愛立信的5G天線及基地台等設備。

因此，愛立信擔心，未來的拜登政府對華為的任何寬鬆制裁都可能阻礙到愛立信的發展。特別是考慮到對華為施加壓力的兩黨性質，例如可能有參議員遊說英國政府，撤銷其允許華為進入非核心5G網絡的決定。

(中時新聞網)