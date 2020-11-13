許多人對航空業充滿了憧憬，這些平日難以一揭神秘面紗的夢幻職業，台灣虎航除了滿足航空迷的好奇心，也要讓航空夢不再只是夢想，繼今年暑假起陸續推出的「航空體驗營」及「模擬機體驗營」，13日宣布，將於12月5日至明（2021）年1月16日，每周六再加開「航空體驗營」及「模擬機體驗營」的場次，讓更多民眾能就近便利一圓航空夢。

台虎要讓更多民眾有機會體驗各項工作內容。其中，「模擬機體驗營」將推出不同主題，由機師自身經驗分享如何自訓機師CPL執照，又或是到國外的航空公司就職的經驗談等，虎迷們可依自身興趣選擇喜愛的主題參與。

台虎也將再加碼推出虎迷們敲碗許久的「空服體驗營」，且「空服體驗營」也將首次移師至臺北松山機場舉辦，體驗內容從基本的妝前保養到彩妝技巧、美髮教學以及客艙組員的美姿美儀課程，為民眾打造最適合的客艙組員形象，更可以換上虎寶虎妞的制服，實際登上飛機體驗客艙組員的工作日常。

同時特別安排面試主考官，現場傳授考取客艙組員的面試技巧以及考題分析，帶著虎迷們離夢想更進一步。體驗結束後，除了頒發結業證書及贈送精美紀念品外，本次活動中還有專業攝影師全程側拍活動照片並安排拍攝形象證件照，完成課程後即可把精美證件照帶回家。

「航空體驗營」每人費用2,999元、「模擬機體驗營」每人費用7,990元、「空服體驗營」每人費用4,990元。本次的活動於13日晚間20:00於虎禮選（https://reurl.cc/OqLY3R）進行銷售，此外，首度與7-ELEVEN合作，同步於5,755台ibon便利生活站開放進行購買及報名，虎迷們可至ibon機台，自【票券中心】中選擇【體驗活動】，即可找到【台虎體驗營】，再依照操作指示即可完成（https://ticket.ibon.com.tw/NewsInfo/Details/2424）。各場次名額有限，報完即額滿，更多相關訊息請見活動網頁（https://static.tigerairtw.com/www/events/2020TTWEC/index.html）。

台灣虎航透露現已針對寒假檔期著手規劃親子版的「模擬機體驗營」及「空服體驗營」，期望能讓大小朋友一齊同歡，可鎖定台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）及臉書粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan），以獲得相關訊息及最新預告。

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