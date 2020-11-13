新北歡樂耶誕城今晚開城，警方進駐執行相關維安工作。（王揚傑翻攝）

新北歡樂耶誕城今晚開城，警方進駐執行相關維安工作。（王揚傑翻攝）

根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，5大國際耶誕節活動中，已舉辦多年的新北歡樂耶誕城列為耶誕節活動之冠；在邁向第10年的里程碑，2020年新北歡樂耶誕城將於今晚開城，其中眾所矚目的「耶誕主燈秀」與國際接軌，首次結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀，從11月13日起到明年的1月3日止，為期52天。

今年新北耶誕城共有四大燈區，包括「市民經典童話世界（市民廣場）」、「站前夢幻公園（站前廣場）」、「迪士尼公主的童話森林（萬坪公園）」及「府中美學藝術特區（府中商圈）」，尤其今晚的點燈儀式勢必吸引大批參觀人潮，轄區海山及板橋分局不敢大意，特別請刑事鑑識中心的防爆小組人員偵檢現場各展示攤位及藝術擺飾，防止可能有爆裂物危及民眾安全，另請新北市刑警大隊警犬隊的偵爆犬與警衛犬，配合霹靂小組人員執行偵爆及巡守等相關維安工作，確保活動現場安檢滴水不漏。

此外，民用航空法新修正無人機法規在今年3月底正式上路實施，屆時活動會場是禁止從事遙控無人機飛航活動，因此也會加強遙控無人機防處作為，以確保現場活動的安全；除了出動反無人機攔截槍，也會建立與主辦單位的空拍聯繫群組，如發現非屬主辦單位的無人機，將立即指派專責人員對其實施干擾與搜尋，對於操作者予以勸導、制止，並依相關法令施以相關處置作為。

海山警分局林温柔分局長表示，每年舉辦的歡樂耶誕城是一年一度的重要活動，許多前來朝聖的觀光客，都能體驗新北市的熱情與歡樂；也呼籲民眾可多加利用大眾運輸工具參與活動，遵守各項交通規則與管制措施，遵循警方及義交人員的指揮疏導，避免造成道路壅塞與交通事故的發生，共同維護交通順暢與安全，讓大家都能夠開心出門，安全返家。

(中時 )