國發會主委龔明鑫13日表示，受惠於5G布建、遠距商機需求，再加上轉單效應，台灣今年物聯網相關產值仍將維持兩位數成長，預估達1.47兆元，目標2025年物聯網產值在全球市占率達5％，目前占比約4.4％，未來將帶領國內物聯網廠商打國際盃，將相關解決方案輸出到東南亞，進一步提升產值與市占率。

亞洲˙矽谷是政府力推的重點產業政策，物聯網也順利成為新的兆元產業，亞洲．矽谷物聯網大聯盟成立迄今四年，持續投入國內物聯網產業鏈結與發展，龔明鑫13日出席「2020物聯網產業大聯盟年會」致辭指出，亞洲˙矽谷建構創新創業生態系、推動物聯網產業等兩大主軸，在政府與產業的共同努力之下，2018年台灣物聯網產值首度突破新台幣1兆元、達1.17兆元，2019年增至1.31兆，今年可望繼續成長，達1.47兆元。

亞洲˙矽谷方案訂定2025年台灣物聯網產值在全球市占率達5％目標，龔明鑫說，2019年台灣物聯網產值市占率已經達4.3％，今年以來因疫情關係，遠距商機需求成長，因此台灣市占率是有可能繼續增加，未來四年物聯網產值成長會更快速。

對於亞洲矽谷下一階段的發展方向，龔明鑫說，將強化服務輸出，深化東南亞市場，如果可以發展起來，相信物聯網產值可以加倍成長；另外，物聯網應用將會無所不在，可能帶來風險，強化資安也會是未來發展的重中之重。

龔明鑫說，隨著5G、AI（人工智慧）技術發展，亞矽進入2.0時代可以發揮的空間更大；以無人自駕車為例，相關技術在5G等通訊技術支持下，加上國內沙盒條例通過，目前國內從北到南有八、九個試驗計畫正在進行。此外，4G時代就有的智慧農業、智慧監控等，未來加上AI輔助判斷將更精準。

亞矽執行中心成立迄今四年，與業界合計完成229項解決方案，龔明鑫說，亞矽2.0階段會持續將解決方案推廣至全台灣，如水災環境監控等，但更大的市場機會在東南亞，未來將與經濟部、業界合作，啟動推廣工作，希望產值相較目前的1.4兆能加倍成長。

亞矽執行長、經濟部次長林全能則指出，亞矽成立以來推動多項計畫，目前國內廠商已獲得超過3.7億國際市場商機，如電子圍籬定位失智銀髮族解決方案，現已輸出到馬、越、泰等國；無人機AI安控巡檢方案則獲美、日、韓等國家採用，未來經濟部將持續與亞矽合作，擴大台灣智慧服務的普及與國際輸出。

(工商 )