網友貼出自己文章照片。(圖擷取自爆怨2公社)

母語教育在台已推動19年，但日前就有一名網友抱怨，自己看了就讀小學5年級孩子的台語課文後認為太難，讓他怒斥「我家3個小孩都因為母語課程，對台語完全排斥，真的是推行嗎？」他也希望再推行政策前，能夠考慮到現實層面的效率。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上貼出就讀小學5年級孩子的台語課文，但他卻表示，內容難度高「應該請教育各位長官來唸一下這篇」，更說家裡3個小孩都因此相當排斥台語。原PO也不滿的說，未來連高中生也要「強迫」安排母語課程，讓他不解「些長官總以為排定課程就好，完全不考慮現實的效率」。

貼文發出後不少網友表示，開始懷疑自己的台語能力，「本來會說台語，看到教材都變不會了」、「看了這篇文章，我決定把歷年來所得有關台語演講比賽的獎狀全部繳回」、「台語不該制式化，每個地區口音不同念法不同，硬要照這張紙念，我也無法」。

不過就有網友跳出來回應，說明這並不是課本內容，「這篇是要參加國小朗讀比賽用的文章，是給台語能力佳的學生參加比賽的朗讀稿，這篇文章只要是台語底子好的學生，經過台語老師的指導，學生很快就能上手的。」更說台語文章對家長是吃力的，是因為家長從小未被教育過台語文，更舉例，「台灣現行在用的華語(國語)也源自北京話呀！台灣大多數人都能使用華語接受，為何要排斥台語呢？」

(中時新聞網)