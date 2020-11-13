2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍戰打完前4戰，旗鼓相當的新世紀黃蜂和福添福嘉南鷹2勝2敗平手，明（14）日上午關鍵的第5戰誰能率先突圍，就能取得聽牌優勢。

對黃蜂來說，關鍵第5戰王牌投手卡爾森（Kaisey Carson）無法先發，按規定第4戰完投7局的她必須受到隔場出賽的限制，最快在明天下午的G6才能再踏上投手丘。因此黃蜂很有可能由第3戰表現出色，完投7局、失2分的小將朱怡珊，扛起G5的先發重任。

至於先贏2場後又連輸2場的嘉南鷹，雖然在第3戰和第4戰陷入打線熄火的困境，但經過1周的調整後狀況已有所提升。總教練曾信彰表示，大家太想打好，特別是G1和G2拿下2連勝後，第3戰和第4戰求好心切，反而打亂原本的節奏；出棒太積極，看起來顯得非常急躁。因此第5戰會要求全隊更有耐心，看到喜歡的球要打，但不能隨便打。

嘉南鷹除了打線亂了要重新調整，投手群的兩張王牌邱安汝和杜雅婷能不能走出上周的亂流，也將是球隊能否在第5戰突圍的關鍵。對於兩人的狀況，曾信彰說，兩人都是國手級選手，技術和經驗都沒話說，重要的是能夠「放過自己」。他的意思是記取失敗經驗後要能先放下失敗，才有機會重新邁向新的成功。如果情緒一直陷在投不好的氛圍裡，第5戰就會比較麻煩。

(中時 )