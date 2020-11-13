立委馬文君，13日痛批民進黨的作為，與鄭南榕主張言論自由的理念背道而馳。（廖志晃攝）

「反關台，挺中天」戶外開講，13日前進草屯鎮敦和宮。（廖志晃攝）

「台灣不能只有一種聲音！」南投縣立委馬文君指出，民進黨最推崇鄭南榕，鄭南榕以生命捍衛百分之百的言論自由，民進黨卻要趁著換照把中天電視台關掉，豈非獨裁？「只有中天才敢告訴你，政府不敢讓你知道的事情！」

「反關台，挺中天」戶外開講，13日前進南投縣草屯鎮敦和宮廣場；包括馬文君、施正鋒教授、賴岳謙教授、台南市議員謝龍介、桃園市議員黃敬平、南投縣議員游顥、羅廷偉、羅友志、王又正、文山伯、搶搶滾等人都到場；長達8小時的馬拉松式廟埕開講，也吸引關心言論自由、美豬進口及新冠肺炎疫苗開題的民眾共襄盛舉。

馬文君指出，「鄭南榕認為，言論自由不是你說我可以說什麼，我才能說什麼？而是我想說什麼，就說什麼！」現在的民進黨的對言論自由的想法，卻是背道而馳，想要利用換照、更改審查規則，把監督政府的第4權關掉！因此，台灣更需要有監督鴨霸政府的媒體，勇於批評執政黨，台灣的未來才會更好，人民的權利才能確保。

謝龍介說，民進黨對新聞、媒體，都要管制、審查，這樣是民主嗎？執政黨的作為很惡質，比共產黨更威權！台灣維持民主制度，必須有言論自由，也就是「我反對台灣獨立，要『冤家』也沒有關係，但是，我會用生命保護你主張台灣獨立的自由！」

黃敬平指出，民主政治要有言論自由，不能受到政府控制，當年，雷震的《自由中國》，被國民黨批成「為匪宣傳」；現在媒體監督政府，就被民進黨批成中共同路人，國家統治變獨裁，就是要把中天掐死！

施正鋒表示，台灣如果獨立建國，卻沒有言論自由，這個國家他不願意待、那個黨他也不要了！因為，維護意見不同的人的言論，才是真正的民主政治。

王又正說，NCC更改評分標準，就像考試已經交卷，才告訴你及格不是60分，而是70分，這樣合理嗎？如果中天沒有了，台灣人就沒有知道真相、聽到真相的平台了！

賴岳謙說，中天換照讓NCC和行政院顏面掃地，竟然進而調整評分表，就是要把中天關掉，如果沒有中天，台灣還有什麼媒體會告訴民眾真相？政府不好好做事，卻要把監督政府的媒體關掉，這樣還有公道嗎？

(中時 )