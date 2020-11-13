材料-KY（4763）公布最新財報，毛利率連6季站穩30％以上，前三季稅後純益3.05億元，年增34.2％，每股純益6.09元，為歷年同期新高。公司表示，第四季在塑膠鏡框的需求回復至過往銷售旺季的水準，加上絲束需求強勁，訂單能見度較往年為高，樂觀看待本季整體營收、獲利表現。

材料第三季因絲束需求強勁，紡絲級醋片密集出貨帶動，單季營收以6.21億元創下新高，惟認列5,100萬元的可轉債評價損失，稅後純益為8,113萬元，季減17.24％，年減20.14％，單季每股純益為1.62元。

展望第四季，材料指出，9-12月為塑料級醋片銷售旺季，目前觀察到塑膠鏡框的需求回復至過往銷售旺季水準，加上絲束需求強勁，訂單能見度高，正面看待第四季營收與獲利。

10月營收以2.16億元，交出年增14.11％佳績的材料，今年6至7月新增5,000噸醋片產能，約增加25％的醋片產能，已於10月開始量產。

該公司往上游整合成立醋酐廠、擴充產能、積極開發綠色可生物分解的新產品以及規劃埃及合資絲束新廠，預期將投入約2.13億元，建造6萬噸設計產能，預計明年第二季完工，將有利於降低及穩定生產成本。

另外，材料也規劃新增一條絲束產線，預期明年上半年量產，將繼續擴充醋片產線，明年底將新增5,000噸設計產能。該公司也將赴北非投資1,500萬美元設立合資絲束廠，規劃年產能8,000-10,000萬噸，預估第一期廠房2023年完工。

(工商 )