為防止「潛在敵人」竊取關鍵技術與機密，英國11日提出國防工業新法規，明文限縮外資直接進入國防與太空產業的近20項項目。由於項目涵蓋人工智慧(AI)、機器人技術、軍民通用科技、衛星與太空科技，而這些又是近年來中國大陸積極發展的重點領域，針對意味濃厚，更引發「衝著華為」而來的揣測。

《國防新聞》報導，新法涵蓋17項產業，包括AI、機器人技術、軍事或軍民通用科技、衛星與太空科技、國防與政府的關鍵供應商，共17項項目為新法所規範。

英國政府解釋，針對外籍企業合併、收購或進行其他類型的交易，若有威脅到英國國家安全者，《國家安全與投資法案》將強化官方審查與介入的能力。新法賦予倫敦可對包含美國在內的任何國家與任何投資者，祭出「行動」的權力。此外，該立法也將企業併購、敏感性資產與智慧財產權的收購納入規範之中。

英國商業、能源與產業策略部(BEIS)聲明指出，在《國家安全與投資法案》下，一旦認定外來企業相關做為將對國家安全產生無法接受的風險，政府可採取針對性卻適當的方法，確保政府可對任何項目仔細審核、設定前提甚至阻止交易。

BEIS強調，這樣的立法讓英國產業法規「走入21世紀」。條文針對國防與太空工業項目設定的限制全都為強制性限制，如果外來企業未獲得主管機關的同意，將面臨重罰或裁定交易無效。

《國防新聞》分析，相關法令等同對「不受歡迎的中國投資者」關上大門，而這是西方國家日益成長的趨勢之一。

特別是大陸政府正透過「軍民通用」的方式，與先進國家企業、研究單位進行合作，進而取得尖端科技；加上大陸近來積極經營AI、機器人、衛星與太空科技，華為贊助項目又包含機器人、半導體、網路雲端等項目，如今英國新禁令不免讓人覺得衝著大陸與華為而來。

事實上，日前美國也對特定工業項目的交易，設下強制通報要求；澳洲也制定法律，要求外國企業須獲得批准才能介入與國家安全相關的敏感性產業。

英國政府強調，如今所為只是讓英國跟上法、德、義大利等國家的腳步。不過，業界卻提醒英國政府，相關立法值得歡迎，但恐淪為拒絕外資進入英國的法律。政府有必要在實施保護措施與維持英國吸引國際投資之間，取得良好平衡。

Partners LP資深分析師惠爾登(Howard Wheeldon)則支持英國採取的行動；但他也擔心立法理由是否充分。畢竟，國防與太空工業需要保護，但也需要公平競爭的環境。

(中時新聞網)