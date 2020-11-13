桃園市政府消防局第一大隊13日於桃園區忠烈祠舉辦古蹟暨歷史建築搶救演練。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府消防局第一大隊13日於桃園區忠烈祠舉辦古蹟暨歷史建築搶救演練，除展現消防局第一大隊各分隊救災默契與精實的救災技能外，協同「孔廟忠烈祠聯合管理所」的員工參與演練，進行火災搶救時的實境模擬與古蹟文物的搶救，有助於古蹟維護者在災害不幸發生時，最大限度地降低災害損傷，也可讓維護者在一次次的演練中掌握自身危險潛勢，防範於未然。

桃園市忠烈祠前身為「桃園神社」，建於1935年，為桃園地區信仰中心，後因年久失修，1986年由地方政府籌款修葺整建，並於2014年桃園升格為直轄市後更名為「桃園忠烈祠」，內部供奉作戰英勇捐軀的軍、民以及因公殉職之軍、警、消、民等個人之靈位。

此次演練第一大隊一共動員轄區分隊大有分隊以及鄰近的龜山、桃園以及三民分隊，讓鄰近的各分隊可以掌握周邊水源情形、救災動線以及車輛停放位置，假如忠烈祠不幸發生意外時，能迅速的反應並投入救災之中，降低損失。

為避免破壞古蹟，大有分隊使用消防水箱車上搭載的「細水霧滅火系統」進行救災，因根據「古蹟及歷史建築消防救災處理原則」，古蹟及歷史建築物於搶救時有別於一般建築物以水柱灌救，而是以壓力較低、衝擊力較小的細水霧進行救災，一方面可降低水壓對於建築物本體的衝擊力避免二次災害，另一方面也以吸熱量較大的水霧進行滅火降溫，更加快速地將火勢撲滅、溫度降低避免更多的災損。而第一大隊也在抵達現場後熟練的操作空拍機，有鑒於古蹟建材多屬於易燃物，防止延燒為搶救第一要務，因此利用空拍機於上方進行嚴密的監控，有助於現場指揮官進一步作出適當的人力調度。

(中時 )