川普認輸了？美國主流媒體日前宣布，美國現任總統川普在此次大選中，輸給了民主黨候選人拜登，但川普卻堅持投開票有舞弊等重大瑕疵，將和律師團隊提起訴訟，多次公開宣稱自己將連任。但政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄，今天在一場研討會表示，美國華府人士向他透露，川普私下已經認輸，但公開場合將絕口不提。

輔仁大學13日舉辦「美國大選後的東亞最新情勢」論壇，談及美國的東亞戰略與最新情勢分析時，邀請亞太和平基金會執行長董立文、淡江大學戰略所副教授黃介正、政大外交系教授盧業中、輔大日本暨東亞研究中心主任何思慎及邱坤玄等學者與會。

據《中評社》13日報導，邱坤玄在研討會中提到，此次美國大選在台灣是舉國關注，狂熱程度遠比美國自己還高，他發現這是一個非常奇特的狀況。

對於川普在選後堅持不認敗選，邱坤玄說，川普現在要做的就是破壞性工作，讓拜登接到一個爛攤子，加上參議院目前狀況未明，若最終是共和黨在參議院取得優勢，未來拜登四年執政會遇到很大困難。而有消息稱2024川普可能捲土重來，再挑戰一次大位，邱坤玄則認為，川普4年後是78歲，像他鬥志這麼堅強的人，的確是可能想再選。

(中時新聞網)