大陸電商年度雙十一促銷，在台灣也掀起一陣買買買的熱潮。據大陸電商業者京東統計，後疫情時代，台灣民眾對於防疫相關的產品還是保持著較高的關注度，由於「宅經濟」發酵，台灣市場在家相關的商品銷量翻倍。

2020年11月1日0時至11月11日23時59分，「京東11.11全球熱愛季」在24小時內累計下單金額逾2715億元人民幣，再次創造了新的紀錄，為實體經濟注入數位化新動能，全球業績增長持續加速。

京東的大數據統計發現，今年的雙十一檔期，除了手機、電腦辦公、3C類商品這些一直以來都是最受台灣消費者喜愛的商品，汽車用品也廣受歡迎。

後疫情時代，台灣民眾對於防疫相關的產品還是保持著較高的關注度，雙十一期間，家庭清潔、紙品成交金額同比增長超過6倍；抽取式面紙成為剛需，佔防疫類產品總成交金額的近三成。

此外，由於在家時間變長，「宅經濟」進一步發酵，許多與在宅相關的商品銷量翻倍。食品飲料本次雙十一受到了台灣消費者的青睞，可謂「宅家購物不亂跑，薯片零食不能少」；宅家運動、辦公也成新風尚，家用健身器材、辦公家居等類目非常暢銷，家用健身彈力帶成交

額同比（和去年同期相比）增長3.5倍。

另外，遊戲類產品在台灣頗受歡迎，電競型筆記型電腦的成交額同比增長了4倍，遊戲機的成交額同比增長了近3倍。

京東於雙十一促銷期間為台灣用戶帶來了一系列超值優惠。優惠活動「188元（人民幣）新人大禮包」受到了消費者的熱烈歡迎；同時，在京東對台免運優惠下，貨運出貨量也翻倍漲，商品在幾小時內已經打包完畢，準備運往收貨地區。

運費優惠方面，11月1日至11月15日，台灣用戶可享受消費滿人民幣199元、10公斤內免運的的超值優惠。

在消費者服務方面，為讓消費者即時了解促銷訊息和相關商品資訊，京東為台灣使用者提供多管道的24小時諮詢服務，消費者可透過客服APP、電子郵件及官方臉書等管道詢問相關問題；此外，京東亦為台灣用戶提供雙重售後保障，包括享有7天鑑賞期，有問題可免費退貨、1年內非人為問題，提供在地維修及補償等售後服務，來提供消費者良好的購物體驗。

支付優惠方面，京東與萬事達卡Mastercard攜手於台灣推出雙11獨家禮遇，透過京東 JD.com 購物，台灣的Mastercard信用卡持卡人除了能享有京東雙十一的超級優惠外，額外能再享最高達20％的Mastercard獨家禮遇。

為了更貼近台灣民眾的生活、令當地的的購物體驗更流暢，活動期間，台灣用戶在京東下單除了選擇將包裹免費直送到家，還可免費在當地7-11和萊爾富兩大超商取貨，並享受一系列專屬優惠，現在至年末，京東還與 Uber Eats 推出粉絲專享獨家優惠活動。

(中時 )