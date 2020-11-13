中職昨天公布年度3大獎項排名前3球員，統一獅外野手林安可在年度MVP、最佳新人獎雙雙入列 ，有望跟隨學長王柏融的腳步，成為中職史上第5位包辦此2獎的球員，但他坦言最希望能得MVP，「因為聽起來比較厲害。」

投打二刀流的林安可，加入中職前幾乎都以投手為主，今年春訓時也還是以投手方向進行訓練，開季才被教練團安排專職野手，卻繳出32轟、99分打點，奪下打擊雙冠王，並在年度3大獎中有2項排名前3。

對於職業生涯首年就繳出亮眼成績單，林安可直呼不可思議，「今年真的是驚奇的一年。」他認為雖然新人王得獎機率較高，但他坦言自己更想得MVP，他給的理由很簡單，「因為聽起來比賽厲害。」

而與林安可角逐MVP的其他2人還有中信兄弟投手「三冠王」德保拉及本季表現「回春」的周思齊，林安可說：「德保拉度過開季時的不穩，最後又拿下三冠王，自己也與他交手過，實在很不好打；而思齊前輩表現非常穩定，且越打越厲害，真的很不簡單。」

對於能否得獎，林安可表示，一切就順其自然，「剛開季只給自己設定要在一軍待滿整季，沒想到能夠有這樣的表現，真的沒想過也很神奇。」

能在新人年就繳出亮眼成績，他也將功勞歸功於打擊教練劉育辰，「今年直到下半季開始前我們都還會進行特打，他也一直給我擔任打者的觀念，因在職棒觀念比技術更重要，他也一直鼓勵我要有耐心、不要急。」

至於明年球季將以何種身分亮相？林安可尊重教練團安排，現階段他會先好好休息、陪伴家人，之後再進行自主訓練。

(中時 )