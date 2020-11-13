伊林娛樂藝人成語蕎年底前推出2021年曆《Jenny陪你去旅行》，當中她化身百變造型，包括澳洲跨年禮服、日本浴衣，及泰國潑水節、峇里島、玻利維亞等泳裝造型等，13套美照連發誠意滿滿，也補足粉絲因疫情無法遠行旅遊，透過年曆帶粉絲「偽旅行」。

成語蕎透露，「偽旅行」中的12個景點，有很多她沒去過，像是巴哈馬的粉紅海灘、峇里島、玻利維亞，尤其峇里島多次陰錯陽差沒去成。她曾到日本當交換學生，年曆中她身穿浴衣，手拿最愛吃的糰子，營造日本夏日祭典感覺；另一套她穿著深V削肩禮服開高岔，美腿若隱若現，讓她想起澳洲求學時期，在雪梨歌劇院外看跨年煙火的情景。

成語蕎繼2年前推寫真書，這回以長髮造型再推新作，造型也由她一手包辦。開拍前2個月進行嚴格體態管理計劃，每週去健身3次、1至2次熱瑜珈，少吃、戒糖、吃紫米及五穀飯。拍攝前3天，她每天喝3000C.C.的水，不吃鹽、蛋、豆漿，宛如「脫水」狀態，體脂2個月間內從30%降到25%，體重也降5公斤，也勤做臉、護髮、岩盤浴、去角質保養，呈現最完美狀態。

今年雖因疫情工作量減少，但她2月初在日本學滑雪，現正學自由潛水，之後要去小琉球考試，12月將學油畫，相當充實。成語蕎x 2021年曆《Jenny陪你去旅行》16日起博客來獨家預購，並附有成語蕎親筆簽名，12月1日正式上架。

成語蕎推出全新年曆。（水靈文創提供）

成語蕎身穿深V開高岔禮服秀出辣腿。（水靈文創提供）

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