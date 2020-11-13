姚淳耀在戲中飾演詩社指導老師。（金馬執委會提供）

李玲葦、黃冠智、韓寧出席首映會。（金馬執委會提供）

改編自同名遊戲的影集《返校》13日搶先在金馬影展世界首映，姚淳耀和新人演員李玲葦在戲中感情糾葛，大談師生戀，他表示最大尺度僅親吻而已，但還是拍了一整天，情緒放很重。姚淳耀在拿到金鐘獎視帝前就接拍影集，不過沒有刻意先參考電影，只有先看了原創遊戲的氛圍，「片中角色和我本身滿像的，我以前也是詩社出來的，也當過表演課老師，所以滿相近的，個性上也滿像的」。

趙正平飾演原著遊戲、電影中的關鍵角色「白教官」，被問起會不會怕被與電影角色比較，他表示：「我們拍的時候電影正在上，但我們默契是先刻意不去看，我是殺青後在高雄看了午夜場，看完覺得恁爸出運啦！因為電影只有100分鐘，角色就只有蜻蜓點水，我們影集8集，我每集都出現，角色一定比較完整嘛！」

男主角黃冠智則飾演道士世家的第5代傳人，為戲學習卜卦、畫符、唸咒語，在片場練習畫符，畫完貼還在導演的手機和女主角李玲葦的水壼上。此外，他有場被趙正平甩巴掌的戲完全不借位，至少被打6次，他笑稱「臉皮比較厚」，所以沒有腫起來。

李玲葦在片中與黃冠智等同學們在荒廢教室玩筆仙，玩到一半她當場中邪，倒地發抖翻白眼，揣摩地相當逼真，她表示導演一開始就給她《魔女席瑪》當作演出參考，所以這場戲一下就完成，只有在手勢細節微調，她俏皮地笑說：「覺得超好玩，雖然拍攝我多少會怕，不過上戲身上有帶平安符。」

導演莊翔安則透露當初到高雄廢棄校舍場勘時，還在教室中間發現詭異的日本娃娃，頭上還被插滿大頭針，不過後來正式拍攝時就沒有發現，「可能是被人清走，或是自己走了」。該影集將於12月5日起，每週六晚上9時在公視主頻道與Netflix同步首播，公視＋週日上線。

(中時 )