張鈞甯高EQ回應整形質疑。(取自張鈞甯微博)

演軍師聯盟、如懿傳 張鈞甯聲勢漲傳片酬逾5500萬

張鈞甯2018年憑著在《如懿傳》飾演與周迅情同姊妹的海蘭一角，讓她人氣再創高峰。不過她也逃不了人紅是非多的道理，日前遭大陸網友翻出昔日舊照，質疑她整形割雙眼皮，對此張鈞甯今(13日)也高EQ回應了。

在大陸演藝圈發展順遂的張鈞甯，近日突然被網友翻出多張讀書時期的照片，PO文感嘆「她以前是純單眼皮小眼睛，底子就很好」，更直指張鈞甯割過雙眼皮，文章在對岸引發熱烈討論。

張鈞甯曝光童年照，稱運動讓她的眼睛由內雙變外雙。(取自張鈞甯微博)

對於整形質疑，張鈞甯稍早就在微博PO出3張從小到大的照片，並高EQ地寫下：「那些年內雙變外雙的女孩！沒想到運動送我馬甲線外，還送我雙眼皮！快跟我一起動！起！來！」否認了整形傳聞。

其實張鈞甯過去就曾因為越來越漂亮的外表，引發了整形傳聞。她2013年出席活動，更直言連微整形都沒做過，還說不在乎歲月在臉上留下痕跡，「有內在的話，人們就不會只注意外在了。」

(中時新聞網)