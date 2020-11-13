中視《飢餓遊戲》15日推出「蟲蟲危機之除蟲大作戰」，邀請藝人陳隨意、唐從聖、林餅乾、Miusa、曾甜、玉兔、謝忻等來去宜蘭，來賓們被分成農民和菜蟲，2邊上演諜對諜，用盡心機要殲滅對方，但彼此都不知身分，隨時可能誤殺隊友。製作單位不光玩心理戰，還設定各種稀奇古怪又累人的關卡。像是第一關到休閒農場，大家必須划秧桶船答題，鄉下長大的陳隨意一看到秧桶船忍不住開始講古，卻被孫協志打斷：「我們現在不想知道你以前是怎樣。」但陳隨意仍繼續滔滔不絕，眾人只好安撫他：「好啦！等等直接送你一個(秧桶船)。」

第二關製作單位又祭出大考驗，藝人必須在寸步難行的泥田中奮力奔跑，還要搶奪花椰菜抱枕投籃。陳隨意果然是鄉下長大，一起跑就健步如飛，不像許孟哲完全踏進泥濘就動彈不得，女藝人們更是不計形象，有人直接「仆街」，大家為了搶到抱枕，在泥巴田上演廝殺戰，個個灰頭土臉。謝忻為了贏硬是在泥濘中死命爬。又髒又激烈的泥巴戰，女藝人的白上衣都瞬間變黑，陳隨意也是在泥田裡慘摔N次，甚至整張臉栽進泥水裡，唐從聖見狀則說：「隨意哥你怎麼看起來就像街友！」來賓狼狽被泥巴「抹黑」的模樣十分逗趣。

這次到宜蘭，縣長林姿妙也趁公務空檔來到鴨寮故事館與藝人一起體驗餵鴨，節目內容充分結合在地文化。這集節目也進行了最受觀眾熱愛的「大獵殺」，藝人互相猜忌，燒腦環節高潮迭起，讓本集「除蟲大作戰」劇情翻轉再翻轉，遊戲結果更讓眾藝人都看傻了眼，當節目預告一出，唐從聖都留言：「這一集超精彩的！結局讓我們所有參賽的藝人都出乎意料，大吃一驚。我只能說大會和主謀真的心機太重了。」《飢餓遊戲》本週日（15日）晚間8點在中視頻道播出，隔週六晚間8點於中天娛樂台播出。

(中時 )