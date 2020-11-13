北市掛羊頭、賣狗肉的「麻將協會」、「麻將休閒館」林立，竟然也吸引青少年前往開賭，萬華警方日前前往康定路「健康麻將館」取締，查獲3桌12名賭客以及抽頭金6000餘元，其中5人竟然都是高中生，另5人則是大學生。

5名高中生被逮時，異口同聲表示他們只是玩好玩的，並沒有賭錢，講好最輸的要請吃晚餐，但警方並不採信，通知校方、家長，訊後並依賭博、少年事件處理法將眾人送辦，

警方日前獲報，康定路上的「休閒館」，以每人每將100元，提供客人場地打麻將，業者辯稱店內嚴禁賭博，只是讓大家交流國粹，但客人打完都會依點數卡換算現金輸贏。

萬華警方11日前往取締，當場查獲44歲王姓負責人、52歲林姓女員工、3桌共12名賭客，其中4男1女竟然都是未滿18歲的高中生，另5名賭客則都是大學生，只有2人是社會人士。

高中生警訊時，辯稱他們沒有賭錢，只是無聊打發時間，最輸的要請客吃晚餐，其中有人還表示休閒館有合法招牌，他們進去時，店家也沒說未成年不得進入，以為進去打麻將沒有違法。

北市警方表示，休閒館、協會提供民眾賭博，9月開始大舉對麻將館進行查抄，陸續衝破包括貴陽街、中華路等多處麻將館，今年1月迄今，就已取締超過20家類似的麻將館，共帶回500多名業者及賭客，查扣賭資超過300多萬元，未來也將持續加強取締。

(中時 )