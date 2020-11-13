今年台灣大賽第7戰，統一獅左外野手蘇智傑接下許基宏擊出的飛球，而這最後一球搭配身後橘色彩帶的這一幕在各家媒體上一直重播，但事實上2018年時蘇智傑也曾成為別人的封王背景，他笑著說：「但這次是好的。」

2018年統一先在季後挑戰賽擊敗富邦悍將，但最終不敵先握有1勝優勢的Lamigo桃猿，而當時第5戰最後一球就是由蘇智傑擊出，他敲出雙殺打，讓桃猿完成二連霸，這一幕也是蘇智傑至今難以忘懷的時刻。

「當時這個雙殺也是一直在重播，今年最後一幕也是我，但這次是好的。」蘇智傑也透露，接下的「最後一球」在跑回場中時就已經交給總教練林岳平，「我想這球對他意義很大，因為他第一年當總教練就奪下總冠軍。」

蘇智傑本季打擊表現不俗，全壘打、打點都僅次隊友林安可，但在總冠軍賽卻陷入低潮，後3戰更是被移出先發名單，對此蘇智傑能夠理解教練團的安排，「因為這是總冠軍賽，教練會有不同考量，自己當然會想要表現，但就是隨時做好準備。」

雖然數度與個人獎擦身，但蘇智傑不覺得可惜，也很意外能夠拿到金手套外野手獎，「希望每一年都能繼續成長，相信有一天一定能夠拿到。」

(中時 )